Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова обескуражила дерзким фото и новой сумасшедшей идеей
Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающей позе на мальдивском пляже.
Слегка "пережаренная" под тропическим солнцем Бузова позировала на песке в лососевом бикини. Девушка дерзко расставила ноги, закрыв от удовольствия глаза и подняв руки.
В подписи Ольга пообещала, что это последнее фото из отпуска - была "просто обязана им поделиться", а также рассказала об идее принять участие в шоу "Последний герой".
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Хорошенько отдохнувшая Бузова заскучала за работой, однако ее омрачают мысли о съемках в Москве, где сейчас сильные морозы. Поэтому она вспомнила об известном реалити - какой-нибудь экзотический остров пришелся бы как раз кстати.
Ольга нацелилась не просто участвовать в шоу, а быть его ведущей.
"Идея кажется сумасбродной, но… Всегда есть возможность воплотить свои мечты в реальность, если очень захотеть 😏 И теперь мне интересно — как бы вы отреагировали на новый сезон шоу «Последнего героя» со мной в роли ведущей? 🤩", - спросила Бузова мнение у публики.
Пользователи кинулись с жаром обсуждать затею. Одни поддержали звезду "Дом-2", другие резко раскритиковали.
"это будет офигенно😍 буду с удовольствием смотреть❤️"
"Хватит свои трусы показывать 🤦♂️"
"Я бы посмотрела на тебя именно в роли героя. Мне кажется было бы круто 🔥"
"Опять *опу выставила😂"
"Оля, за что берешься, у тебя всё получается!"
"Только из за вас смотрела бы, там где Бузова всегда интересно👍"
"Извините, ничего личного, но как ведущая Вы не нравитесь, т.к. необъективны, много позёрства, хайпа, а в нем уже перебор"
"Оля научитесь разговаривать без мата ! Реально выглядите уличной девкой!"
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