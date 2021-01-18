Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова обескуражила дерзким фото и новой сумасшедшей идеей

Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающей позе на мальдивском пляже.

Слегка "пережаренная" под тропическим солнцем Бузова позировала на песке в лососевом бикини. Девушка дерзко расставила ноги, закрыв от удовольствия глаза и подняв руки.

В подписи Ольга пообещала, что это последнее фото из отпуска - была "просто обязана им поделиться", а также рассказала об идее принять участие в шоу "Последний герой".

Хорошенько отдохнувшая Бузова заскучала за работой, однако ее омрачают мысли о съемках в Москве, где сейчас сильные морозы. Поэтому она вспомнила об известном реалити - какой-нибудь экзотический остров пришелся бы как раз кстати.

Ольга нацелилась не просто участвовать в шоу, а быть его ведущей.

"Идея кажется сумасбродной, но… Всегда есть возможность воплотить свои мечты в реальность, если очень захотеть 😏 И теперь мне интересно — как бы вы отреагировали на новый сезон шоу «Последнего героя» со мной в роли ведущей? 🤩", - спросила Бузова мнение у публики.

Пользователи кинулись с жаром обсуждать затею. Одни поддержали звезду "Дом-2", другие резко раскритиковали.

"это будет офигенно😍 буду с удовольствием смотреть❤️"

"Хватит свои трусы показывать 🤦‍♂️"

"Я бы посмотрела на тебя именно в роли героя. Мне кажется было бы круто 🔥"

"Опять *опу выставила😂"

"Оля, за что берешься, у тебя всё получается!"

"Только из за вас смотрела бы, там где Бузова всегда интересно👍"

"Извините, ничего личного, но как ведущая Вы не нравитесь, т.к. необъективны, много позёрства, хайпа, а в нем уже перебор"

"Оля научитесь разговаривать без мата ! Реально выглядите уличной девкой!"

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