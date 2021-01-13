Зірка "Дом-2" і співачка Ольга Бузова дала новий привід для гарячих обговорень

Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на мальдівському пляжі.

Засмагла Ольга лежала на білому пісочку - різкий контраст - в строкатому мікро-бікіні. Дівчина прийняла томну позу, виставивши напоказ тонку талію й стрункі стегна.

У підписі Бузова несподівано заговорила про зайву вагу, тоді як вся Мережа "гуде" про її різке схуднення - як тільки вона стала виставляти пляжні фото в купальниках. Неозброєним оком можна підрахувати її ребра, крім того кудись "подівся" бюст.

"Я лежу на березі, не можу підняти ногУ, не ногУ, а нОгу!!! Все одно не мОжу😂 😂 😂. Скільки набрали під час січневих свят?🐷 🍤 😋 ", - запитала Ольга у фанатів.

Слова артистки і її зовнішній вигляд викликали у публіки дисонанс. Правда, деякі кинулися її розхвалювати та закликати більше не худнути.

"Купальник прикольний🔥"

"Та я і не скидала, щоб набирати 🤣"

"Оля, серйозно, набрали?😂🤦🏼‍♀️"

"Страшно на ваги вставати🤣"

"очей не відірвати від вас😍"

"Красуня🔥 🔥фігура карколомна не бачу що набрала 👍"

"Тазова кістка стирчить😱" - "тазова кістка стирчить, а попа висить, як у старої)"

"Молодець Оля! Виставляй більше фоток, щоб остаточно баби зійшли з розуму від заздрості. 😃"

"Не треба худнути Оля, так краще 💗"

"Пантера 💔"

Раніше ми повідомляли, Бузова приголомшила вдалим кадром, на якому ніби парила в повітрі. Дівчина лежала на бортику басейну - а той, у свою чергу, "зливався" з океаном.

"Чим менше залишається днів тут, тим більше цінуєш кожну мить 🌊. Як же швидко йде час... і на відпочинку, і взагалі ⏳", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

Також Politeka повідомляла, що Бузова вийшла заміж, з'явилися фото таємного торжества: "церемонія пройшла на..."