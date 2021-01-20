Популярная украинская певица Ирина Билык растрогала чувственным дуэтом с Филиппом Киркоровым

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось архивное видео с одного из концертов. На видео Ирина Билык сидела за роялем и исполняла вместе с поп-королем российской эстрады свою песню «Снег».

Как известно, Ирина Билык записала и выпустила эту песню в 2004 году, но позже она подарила ее Филиппу Киркорову, который сделал ее настоящим хитом. Несколько раз артисты исполняли ее вместе.

На видео Ирина предстала в черном платье с блестками. Ее волосы были накручены и аккуратно собраны. Филипп был одет в красивый костюм. Он взял красотку за руку и чувственно смотрел на нее. Было видно, что артист по-настоящему прочувствовал эту песню.

«Снег». Песня Ирины Билык (сл. и муз.). Поют И. Билык и Ф. Киркоров», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили массу позитивных отзывов.

«Очень красивая песня, всегда ее любила в исполнении Киркорова! Вот только не знаю, кто автор музыки», «Ну вот пел же нормальные песни, а на склоне лет сбесился», «Шедевр», «Песня проникновенная», «Ирина Билык автор песни –браво», «Ох она талантливая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирина Билык с раскрытым ртом взбудоражила даже Ольгу Сумскую, показательное фото: "Гремучая смесь".

Как сообщала Politeka, Ирина Билык похвасталась своими мужьями, фото: «Только ленивая выходит замуж один раз».

Также Politeka писала, что Ирина Билык и звезда "Х-Фактор" умчались развлекать Лукашенко, кадры гуляний облетели Сеть: "Кушать хочется".