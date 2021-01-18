Ірина Білик виступила на святковому концерті у Олександра Лукашенка в Білорусі
У концерті також взяла участь інша українська співачка, переможниця проекту "Голос.Діти" та "Х-Фактор" Еліна Іващенко. Про це пише УП.
Відзначається, що 16 січня у Лукашенка відбувся прийом з нагоди "старого Нового року" в Палаці Незалежності. Присутні на заході зірки російської естради, серед них Стас Михайлов, Валерій Сюткін і Зара. Також пишуть, що вечір відвідав екс-соліст білоруського ансамблю "Пісняри" Валерій Скорожонок та інші артисти.
Також повідомляється, що гостей новорічного прийому, які розмістили фото і відео в мережі, просять видалити матеріали.
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Деякі кадри все ж опублікувало білоруське видання Reformation.
Під час новорічного прийому самопроголошений президент Білорусі вручив ордени, медалі та подяки державним діячам, артистам і співробітникам ЗМІ.
Вечір пройшов у стилі "Вечорів на хуторі біля Диканьки".
Лукашенко у своєму виступі, серед іншого, запевнив, що ніколи не відступить і що впевнений у своїй правоті.
"Їсти хочеться", - промментували звістку про вступ Білік у Лакашенко користувачі Мережі.
Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".
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