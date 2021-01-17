Популярная украинская певица Ирина Билык показала свою красоту в нежном зимнем образе

Как передает Politeka.net, 50-летняя артистка разместила в сториз "Инстаграм" фото, на котором запечатлена в теплом вязанном свитере розового цвета. Она натянула рукава до самых пальцев, которыми взялась за высокий воротник.

Для снимка Ирина Билык распустила волосы и сделал роскошную укладку. Ее миловидный образ дополнил неброский макияж с блестящей розовой помадой на пухлых губках.

"Любовь - это Божий дар или наказание?", - таким вопросом исполнительница задалась в описании к фото. Стоит отметить, что Ирина Билык знает толк в романтических отношениях, ведь состоит уже в пятом браке, с 2015 года ее мужем является продюсер и профессиональный фотограф Аслан Ахмадов, супруги воспитывают совместного сына Табриза, который появился на свет в год свадьбы при помощи суррогатного материнства.

Недавно певица поделилась в "Инстаграм" серией архивных кадров и показала место своего отдыха во время путешествия на роскошной яхте. Ирина Билык заслушалась своим хитом «Мне не жаль» и покрутила камерой, рассматривая пейзаж и обстановку на судне в приятную солнечную погоду. Подобными кадрами Билык уже делилась во время съемок нового клипа в Турции.

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".

Как сообщала Politeka, 50-летняя Ирина Билык обратилась к украинцам, огорошив видом в розовой шубке: "Не сдерживай..."

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.