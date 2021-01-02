Известная украинская певица Ирина Билык покорила внешностью в розовой шубке

Звезда продемонстрировала себя во всей красе, передает Politeka.net. Певица поразила внешностью в необычном месте. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка любит эпатировать публику. В этот раз Билык надела розовую пушистую шубку, которая развевалась на ветре. Завершила образ красивая шляпка.

Также звезда сделала себе яркий макияж с акцентом на глаза.

Звезда позировала в летательном аппарате, который плыл по небу.

"Мои новогодние, получили вы под елку 🎄 тот подарок 🎁, о котором мечтали?!? p.s. я - да 😌", - написала Билык.

В видео произнесла: "Не сдерживай взгляд, когда встретишь любовь в этом году".

За 15 минут пост получил более 1000 просмотров и много комментариев.

"Да будет так ✨✨✨✨🙏🙏🙏🙏🙏🙏😘😘😘😘😘😘!!!!!!!", "Нет, Ирочка", "С Новым годом Ирина ❤", "Спасибо !!! Мы, действительно, относимся очень хорошо !!! С НОВЫМ ГОДОМ!!!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Билык зарегистрировалась в "TiK ToK", где публикует видео.

Так, звезда на одном из новых видео, которое продублировала в своем сторис Инстаграм, появилась в светлом костюме. Звезда дополнила образ шляпкой. Красотка сделала макияж с акцентом на глаза.

Звезда подошла к стулу, где сидела девушка и открыла рот под слова: "Добрый вечер! А что это значит?".

Ранее сообщалось, что Ирина Билык и Alexeev вместе спели праздничную песню о Рождестве.

Певица приехала на студию в желтом пиджаке из-под которого пробивается темно-зеленая рубашка. Яркий образ Ирины Билык довершила бежевая широкополая шляпа.

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".

Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видео: «Не входило в планы…».

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.