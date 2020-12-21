Известная украинская певица Ирина Билык показала, как развлекается с DZIDZIO

В преддверии новогодних праздников украинские звезды все активнее участвуют в съемках и записях разных номеров в коллаборации друг с другом. Так, Билык записала совместную колядку с Александром Пономаревым, DZIDZIO, Тиной Кароль, Алексеевым и Олегом Скрипкой. Об этом она рассказала в своем Инстаграм.

«Праздник приближается, а наша колядка все ближе к первому номеру в трендах Ютуб. Надеюсь вы уже ее видели, а если нет, то обязательно посмотрите! Кстати, а в каком цвете вы планируете встречать новый год?», - написала певица.

Она также поделилась забавным коротким видео с процесса записи номера. На нем сама Билык и DZIDZIO танцуют под рождественскую музыку. При этом, певица лишь расслабленно двигает руками, в то время как артист старается вовсю, демонстрируя забавные движения.

Билык появилась на кадрах в ярко-желтом костюме, зеленой блузке и стильной бежевой шляпе.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее пост.

«Этот жёлтый костюм и шляпа напоминает фильм – маска», «Ирочка, вы непревзойденная. Такая красивая», «Как приятно смотреть», «Очень красиво!!! Ирина, Вам очень идет желтый цвет!!! Новый Год собираюсь встречать в серебристом платье!», «Ирина Билык стиль и красота!», - пишут люди.

Напомним, молодящаяся 50-летняя Билык пощеголяла перед девушкой сына в подростковом наряде: «Очень приятно…».

Как сообщала Politeka, 50-летняя Билык прижалась к молодому красавцу перед елкой у Пономарева, кадры веселья.

Также Politeka писала, что 50-летняя Ирина Билык покорила ярким образом в шляпке: "Какая красивая".