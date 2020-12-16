Популярная украинская певица Ирина Билык показала лохматого друга

Звезда растрогала сеть неожиданным кадром с маленьким другом, сообщает Politeka.net. Ирина позировала в желтом пиджаке и футболке с ярким рисунком.

Звезда дополнила образ шляпкой. Ирина смотрела в камеру, широко распахнув глаза. Она сделала макияж с акцентом на глаза, подведя веки карандашом.

В руках Ирина держала крохотного щеночка. Таким образом, певица присоединилась к акции, устроенной приютом для бездомных животных.

"В Новом году этот милый щеночек 🐶принесет Счастье тому, кто его заберет в свой дом!

Кто из вас готов наконец-то стать Счастливым?", - поинтересовалась артистка.

За час пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"Люди, животные не могут помочь сами себе, Ваша сила в том, чтобы помогать слабым🙏🙏🙏 люди любящие животных, настоящие", "Прекрасная инициатива❤️", "Я беру", "надеюсь, найдет свою семью, я бы взял, но у меня уже 4 😁🙏❤️", "Какая красивая", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Билык позировала в желтом костюме и шляпке. Макияж был сделан с акцентом на глаза. В руках звезда держала золотую награду и букет.

Рядом с украинской знаменитостью позировали две стройные брюнетки. Две девушки-близняшки напоминали настоящих бестий. Все смотрели в камеру и слегка улыбались.

Ранее сообщалось, что Ирина Билык рассказала, что врачи ставили ей "почти онкологию". Она поделилась - перед вторыми родами ей сделали операцию и после нее сказали, если она родит - у нее будут проблемы, как у Жанны Фриске.

Напомним, что Ирина Билык показала фото старшего сына.

А еще Politeka писала, что Ирина Билык вывела в свет сыновей и невестку, Лорак не выдержала.

Также Politeka сообщала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех".