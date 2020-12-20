Известная украинская певица Ирина Билык показала, как наслаждается атмосферой праздника с самыми родными людьми
Звезда поделилась яркими кадрами в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
В День святого Николая певица решила выбраться погулять со своими сыновьями – 21-летним Глебом и пятилетним Табризом. Компанию им также составила возлюбленная Глеба.
Такой компанией они отправились на предновогодние гуляния и с удовольствием позировали на фоне разных праздничных декораций.
На одном из снимков Билык показала и себя. Стоит отметить, что 50-летняя звезда выбрала для прогулки с сыновьями довольно рисковый наряд, который больше подошел бы для подростка. На ней короткая ярко-розовая куртка и характерная молодежная шапка.
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«Очень приятно провожать 2020 с родными людьми! А с кем вы хотели бы встретить новый 2021?», - написала певица.
Поклонники Билык активно комментируют ее пост.
«Красавцы», «Какие классные фото», «Или с Вами, Ирина Николаевна, и с Вашими песнями», «Боже, обожаю Табриза, какой милый мальчик», - пишут люди под снимками.
Ранее мы писали, что Билык растрогала сеть неожиданным кадром с маленьким другом. Ирина позировала в желтом пиджаке и футболке с ярким рисунком.
Звезда дополнила образ шляпкой. Ирина смотрела в камеру, широко распахнув глаза. Она сделала макияж с акцентом на глаза, подведя веки карандашом.
Напомним, 50-летняя Билык прижалась к молодому красавцу перед елкой у Пономарева, кадры веселья.
Как сообщала Politeka, 50-летняя Ирина Билык покорила ярким образом в шляпке: "Какая красивая".
Также Politeka писала, что 50-летняя Ирина Билык посветила своим "золотом" рядом с обжигающими брюнетками: "Попробуйте угадать...".