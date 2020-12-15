Популярная украинская певица Ирина Билык поделилась интересным кадром вместе с двумя соблазнительницами

Известная украинка поделилась приятными вестями сообщает Politeka.net. Артистка раскрыла детали в своем Инстаграм, подкрепив красивым фото.

На снимке шикарная блондинка позировала в желтом костюме и шляпке. Макияж был сделан с акцентом на глаза. В руках звезда держала золотую награду и букет.

Рядом с украинской знаменитостью позировали две стройные брюнетки. Две девушки-близняшки напоминали настоящих бестий. Все смотрели в камеру и слегка улыбались.

"Награда за лучшую песню 2020 года!!! А вот за какую именно, попробуйте угадать Вы!", - написала Ирина.

За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Красная помада 😉", "У Вас все песни заслуживают наград.❤️❤️❤️", "Девульки,вы красотки 😍😍😍💋💋💋", "Красотки😍😍😍 все песни супееер❤️😘", "Какая б не была- все лучшие🔥❤️🌹", "У Вас, Ирина, все Классные песни👍🌹❤️", "Снег", "Сложно ,у вас каждая лучшая", "Когда Вы поете ,я пою вместе с Вами", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Билык позировала рядом с Никитиным. Как можно заметить, фотография является архивной – на ней звезда с коротко стрижкой и в черном наряде с декольте.

«Юрочка, дорогой! Всех благ и удовольствий от новых идей и их реализации..и пусть твоя жизнь будет похожа на сКАZKU», - говорится в сообщении.

Напомним, Ирина Билык поделилась видео, на котором она "примерила" на себя маску. В результате у нее сильно изменилось лицо, создавая впечатление, что мы видим перед собой человека очень пожилого возраста.

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".

Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видео: «Не входило в планы…».

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.