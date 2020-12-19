Украинские исполнители Ирина Билык и Alexeev трогательно поздравили украинцев с наступающими зимними праздниками

Как пишет Politeka.net, звезды отправились на студию звукозаписи Александра Пономарева и вместе спели праздничную песню о Рождестве. Ирина разместила видеоролик на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Певица приехала на студию в желтом пиджаке из-под которого пробивается темно-зеленая рубашка. Яркий образ Ирины Билык довершила бежевая широкополая шляпа. К ней на фоне мерцающей гирляндами елки прижался Никита Алексеев в белом пиджаке и черной футболке. Артисты спели в микрофон, прижимая к голове наушники.

"С праздником поздравляем Вас! Смотрите и слушайте нашу Колядку! Хорошего просмотра ❤️ Пусть эта Колядка принесет в дом каждого украинском согласие, добро и здоровье! Полная версия на YouTube канале @ponomaryovoleksandr", - отметила Ирина Билык в описании к ролику.

Пользователи социальной сети в комментариях отреагировали на поздравление звезд и поделились своими впечатлениями об их песне:

"Какой же красивый голос у Алексеева"; "Ира, которые вы все классные! Поздравляю с наступающими праздниками! Пусть Господь ангелами предохраняет"; "Просто душу забрали на мгновенье"; "Спасибо! Очень красиво!"; "Ирчик, как же я вас люблю и мамуля такая приятная, жаль что не была не разу не на одном концерте, но на даче как включаю ваши песни, соседи говорят и настроения на весь день"; "Ирочка моя дорогая ❤️ соскучился"; "какие голоса 😍, с праздником вас!".

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".

Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видео: «Не входило в планы…».

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.