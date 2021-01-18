Вот так поворот

Ирина Билык выступила на праздничном концерте у Александра Лукашенко в Беларуси

В концерте также приняла участие другая украинская певица, победительница проекта "Голос.Дети" и "Х-Фактор" Элина Иващенко. Об этом пишет УП.

Отмечается, что 16 января у Лукашенко состоялся прием по случаю "старого Нового года" во Дворце независимости. Присутсвовали на мероприятии звезды российской эстрады, среди них Стас Михайлов, Валерий Сюткин и Зара. Также пишут, что вечер посетил экс-солист беларусского ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок и другие артисты.

Также сообщается, что гостей новогоднего приема, которые разместили фото и видео в Сети, просят удалить материалы.

Некоторые кадры все же опубликовало белорусское издание Reformation.

Во время новогоднего приема самопровозглашенный президент Беларуси вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.

Вечер прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Лукашенко в своем выступлении, среди прочего, заверил, что никогда не отступит и что уверен в своей правоте.

"Кушать хочется", - промментировали известие о віступлении Билік у Лакашенко пользователи Сети.

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".

Как сообщала Politeka, 50-летняя Ирина Билык обратилась к украинцам, огорошив видом в розовой шубке: "Не сдерживай..."

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.