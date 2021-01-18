Ирина Билык выступила на праздничном концерте у Александра Лукашенко в Беларуси
В концерте также приняла участие другая украинская певица, победительница проекта "Голос.Дети" и "Х-Фактор" Элина Иващенко. Об этом пишет УП.
Отмечается, что 16 января у Лукашенко состоялся прием по случаю "старого Нового года" во Дворце независимости. Присутсвовали на мероприятии звезды российской эстрады, среди них Стас Михайлов, Валерий Сюткин и Зара. Также пишут, что вечер посетил экс-солист беларусского ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок и другие артисты.
Также сообщается, что гостей новогоднего приема, которые разместили фото и видео в Сети, просят удалить материалы.
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Некоторые кадры все же опубликовало белорусское издание Reformation.
Во время новогоднего приема самопровозглашенный президент Беларуси вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.
Вечер прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Лукашенко в своем выступлении, среди прочего, заверил, что никогда не отступит и что уверен в своей правоте.
"Кушать хочется", - промментировали известие о віступлении Билік у Лакашенко пользователи Сети.
Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".
Как сообщала Politeka, 50-летняя Ирина Билык обратилась к украинцам, огорошив видом в розовой шубке: "Не сдерживай..."
Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.