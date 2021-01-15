Відома українська співачка Ірина Білик викликала фурор ефектним образом з молодості

На своїй сторінці в Instagram 50-річна артистка розмістила архівне фото, зроблене під час виступу в 90-х роках, передає Politeka.net.

На опублікованому знімку молода Білик стоїть на сцені і співає, максимально широко розкривши рот. При цьому і вбрання співачки вельми ефектне: на ній біла кошлата накидка, з-під якої визирає квітчасте плаття, волосся розпущене і прикрашене великими шпильками-ромашками.

"Так голосно крикнула, що лопнула труба і побігла🌊вода💦....тепер ось чекаю дзвінка сусідів👀....

Як думаєте це випадковість або все-таки моя непередбачувана енергетика???🙄", — жартівливо підписала знімок артистка.

Шанувальники, серед яких і зірки, не поскупилися на лайки і компліменти в коментарях.

"Зараз ще прекрасніша!❤ ️ ",- написала актриса Ольга Сумська.

"Богиня!",- захоплюється психолог Наталія Холоденко.

"Це чарівна енергетика🙏; на Апіну в 96 році схожа); енергетика бомба💪; Класний, кумедний кадр😄 Іра, ви чарівна ❤️🌹; Жесть! Ірина, ви найкраща!; Непередбачувана енергетика. Овен - це гримуча суміш", - підтримали українці.

Нагадаємо, Ірина Білик вразила глибоким декольте і епатажним вбранням.

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