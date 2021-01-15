Известная украинская певица Ирина Билык произвела фурор эффектным образом из молодости
На своей странице в Instagram 50-летняя артистка разместила архивное фото, сделанное во время выступления в 90-х годах, передает Politeka.net.
На опубликованном снимке молодая Билык стоит на сцене и поет, максимально широко раскрыв рот. При этом и наря певицы весьма эффектный: на ней белая лохматая накидка, из-под которой выглядывает цветастое платье, волосы распущены и украшены большими заколками-ромашками.
"Так громко крикнула, что лопнула труба и побежала🌊вода💦....теперь вот жду звонка соседей👀....
Как думаете это случайность или все-таки моя непредсказуемая энергетика???🙄", — шутливо подписала снимок артистка.
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Поклонники, среди которых и звезды, не поскупились на лайки и комплименты в комментариях.
"Сейчас ещё прекрасней!❤️", — написала актриса Ольга Сумская.
"Богиня!", — восторгается психолог Наталья Холоденко.
"Это волшебная энергетика🙏; На Апину в 96 году похожа); энергетика бомба💪; Классный, забавный кадр😄 Ира, Вы волшебная ❤️🌹; Жесть! Ирина , вы лучшая!; Непредсказуемая энергетика. Овен - это гремучая смесь", — поддержали украинцы.
Напомним, Ирина Билык впечатлила глубоким декольте и эпатажным нарядом.
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