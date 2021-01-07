Популярная украинская певица Ирина Билык сверкнула декольте в эпатажном наряде

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм королева эпатажа решила вспомнить молодость, опубликовав архивное фото, на котором она предстала в образе Снежной королевы. На голове у певицы красовалась громадная корона, а шею украшало массивное ожерелье. Образ сказочного персонажа дополнил стоячий воротник от платья. Глубокое декольте и выпирающий бюст привлекли внимание поклонников, а яркий макияж с использованием голубых теней и нарощенных ресниц дополнил образ.

«Поздравляю с Рождеством вас! Продолжаем мечтать и желать друг другу счастья, добра и здоровья! Кстати, у меня есть вопрос к вам. Вы похудели, набрали немного веса за эти новогодние праздники?», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили несколько приятных комплиментов.

«С Рождеством Христовым вас», «Красотка», «Королева», «Выглядите превосходно», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что белокурой певице образ Снежной королевы пришелся к лицу. Она действительно была похожа на этого сказочного персонажа.

Ранее мы писали, что Ирина Билык похвасталась безупречным видом во время одного из концертов. Певица поделилась отрывком с выступления, где она зажигала со знойными красавчиками. Рядом с ними Билык заметно помолодела.

Напомним, что Ирина Билык обратилась к украинцам, огорошив видом в розовой шубке: "Не сдерживай...".

Как сообщала Politeka, Ирина Билык заинтриговала кадрами с роскошной яхты с бассейном: "Мне не жаль...".

Также Politeka писала, что сын 50-летней Ирины Билык в «звездном» наряде удивил признанием о своем отце: «На днях услышал…».