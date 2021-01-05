Знаменита українська співачка Ірина Білик поділилася особистими фото з відпочинку на розкішній яхті

Кілька годин тому артистка вирішила поділитися серією архівних кадрів в сторіз, засвітивши місце свого відпочинку під час подорожі на розкішній яхті. Милуючись сонячною погодою, Ірина слухала власну пісню "Мені не шкода" і покрутила камерою, розглядаючи пейзаж.

Примітно також те, що подібними кадрами артистка ділилася раніше, під час зйомок її нового кліпу, які проходили в Туреччині і заінтригували мережу, адже Ірина поекспериментувала з образами.

Самі зйомки проходили в досить непростих умовах-вдень в Анталії стояла неймовірна спека. Температура доходила до +38+40, але зірка відзняла весь матеріал і частиною нових кадрів також поділилася в Instagram.

"Без яхти було б складно передати колорит Туреччини і те, з чим ця країна у нас асоціюється — перш за все це місце морського відпочинку», — зазначив режисер кліпу Семен Горов кількома днями раніше.

Шанувальники високо оцінили жаркий літній образ Білик:

"Так, легкий і ніжний кліп, приємно дивитися; Ірочка, яка краса!; Круто нереально🔥❤️; любити-жити повним життям!; Іруся як завжди ніжна і на висоті почуттів🍒; який розкішний і чарівний кліп! А пісня!! Браво! Королева! А йому красиво з короткими кучеряшками!; Спогад про літо. Осколки літа".

Раніше також у себе в Instagram 50-річна красуня опублікувала відео, яке вона зняла для молодіжної мережі Тікток. Співачка знімала ролик з молодою дівчиною, яка була одягнена в червону сукню-піджак. Спекотна красуня доповнила костюм високими чобітьми.

Сама Білик вибрала для виходу в світ жовтий костюм, під який вона одягла зелену сорочку.

Нагадаємо, що Ірина Білик похвалилася новим образом після "омолодження", співачку не впізнати: "українська легенда!".

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