Знаменитая украинская певица Ирина Билык поделилась личными фото из отдыха на роскошной яхте

Несколько часов назад артистка решила поделиться серией архивных кадров в Сториз, засветив место своего отдыха во время путешествия на роскошной яхте. Любуясь солнечной погодой, Ирина слушала собственную песню «Мне не жаль» и покрутила камерой, рассматривая пейзаж.

Примечательно также то, что подобными кадрами артистка делилась ранее, во время съемок ее нового клипа, которые проходили в Турции и заинтриговали сеть, ведь Ирина поэкспериментировала с образами.

Сами съемки проходили в довольно непростых условиях — днем в Анталии стояла неимоверная жара. Температура доходила до +38+40, но звезда отсняла весь материал и частью новых кадров также поделилась в Инстаграм.

«Без яхты было бы сложно передать колорит Турции и то, с чем эта страна у нас ассоциируется — прежде всего это место морского отдыха», — отметил режиссер клипа Семен Горов несколькими днями ранее.

Поклонники высоко оценили жаркий летний образ Билык:

«Да, легкий и нежный клип, приятно смотреть; Ирочка, какая красота!; Круто нереально🔥❤️; Любить - жить полной жизнью!; Ируся как всегда нежна и на высоте чувств🍒; Какой роскошный и волшебный клип! А песня!! Браво! Королева! А ему красиво с короткими кучеряшками!; Воспоминание о лете. Осколки лета».

Ранее также у себя в Инстаграм 50-летняя красотка опубликовала видео, которое она сняла для молодежной сети ТикТок. Певица снимала ролик с молодой девушкой, которая была одета в красное платье-пиджак. Знойная красотка дополнила костюм высокими сапогами.

Сама Билык выбрала для выхода в свет желтый костюм, под который она надела зеленую рубашку.

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