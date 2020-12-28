Популярная украинская певица Ирина Билык впечатлила роскошным видом во время выступления на сцене

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«В детском саду я всегда была Снегурочкой или Снежинкой❄️, а какие костюмы запомнились вам из вашего детства? P.S. Смотрите в новогоднюю ночь на канале…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Билык позирует в «мохнатом» наряде и с короной на голове.

«Всю жизнь играла только Бабу Ягу», «девочки были Снежинками, а мальчики Зайчиками», «вау», «была снежинкой – стала снежной королевой», «я была бабочкой», «какой у вас красивый цвет волос ! Очень идёт», «Больше всего зайчиком, раз волком», - ответили ей поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Ирина Билык знает толк в эпатаже. Так, Ирина Билык, которая недавно получила премию "Наша легенда", без штанов решила позаигрывать с фанатами.

Певица вспомнила "прошлое" и опубликовала в Instagram Stories публикацию, сделанную зимой 2019 года.

Ради жаркого снимка Ирина Билык залезла на кожаный диван в одном тренче, чтобы скрыть то, что она без штанов. Более того, певица задерла ноги в сапогах на стул.

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