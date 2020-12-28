Украинская певица Ирина Билык знает толк в эпатаже
Откровенный кадр звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.
Так, Ирина Билык, которая недавно получила премию "Наша легенда", без штанов решила позаигрывать с фанатами.
Певица вспомнила "прошлое" и опубликовала в Instagram Stories публикацию, сделанную зимой 2019 года.
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Ради жаркого снимка Ирина Билык залезла на кожаный диван в одном тренче, чтобы скрыть то, что она без штанов. Более того, певица задерла ноги в сапогах на стул.
А свой дерзкий образ украинская звезда дополнила ярким маникюром и темной шляпкой.
"А вы только Снегурочку вызывали?", - подписала тогда Ирина Билык жаркое фото в своем Instagram.
"Классная фотка", "Лучше шпильки и острый носок. Эти сапоги перебор , грубо", "Сапоги, конечно не best, а образ ничего так", "Вот именно такую Снегурочку и вызывали", "Ирочка, я вас просто обожаю в вашей профессии!! Слушала ваши песни с юности, я вас очень люблю как певицу и автора ..Не стоит уподобиться тем, кто хочет заработать на соцсетях..Будте какая вы есть!", "Очень похожа на Мадонну", "Ирина что ж ты блин творишь,ты ведь наверно уже спишь,а нам что делать мужикам,ведь фото выложила нам...такое что заснуть не в мочь,иль будешь снится всю нам ночь", - писали тогда ей фанаты в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что Ирина Билык получила награду накануне Нового года.
50-летней певице вручили награду "Наша легенда", а звезда поблагодарила преданных фанатов за поддержку.
Для выхода на "ковровую дорожку" Ирина Билык подобрала костюм двойку желтого цвета и белую шляпку. Дерзкий образ вечно молодая певица дополнила вызывающим макияжем.
Напомним, что 50-летняя Билык похвасталась новым образом после "омоложения"
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