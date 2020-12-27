Известная певица Ирина Билык похвасталась перед поклонниками очередным достижением
Свежее фото звезда опубликовала в своем Instagram.
Так, накануне Нового года вечно молодая Ирина Билык получила награду "Наша легенда" от канала Украина.
Легенда украинского шоубизнеса также поблагодарила преданных фанатов за поддержку.
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Для выхода на "ковровую дорожку" Ирина Билык подобрала костюм двойку желтого цвета и белую шляпку. Дерзкий образ вечно молодая певица дополнила вызывающим макияжем.
Примечательно, что после получения награды "Наша легенда" Ирина Билык неожиданно обратилась к фанатам на украинском языке.
"В конце года очень приятно получить награду «Наша легенда» от канала Украина. Спасибо всем моим поклонникам за многолетнюю любовь к моему творчеству! Встречаем 2021 год и дальше будет!", - говорится в подписи к снимку.
"Поздравляю", "Украинская легенда", "Ваши песни в моей душе", - поддержали ее фанаты в комментариях.
Ранее танцор и хореограф Дмитрий Дикусар выдал всю правду о браке с Ириной Билык.
В 2007 году в Рио-де-Жанейро парочка сыграла свадьбу, обменявшись клятвами любви. Впрочем, как рассказал Дикусар, официально они с Ириной не оформляли отношения.
Несмотря на то, что отношения у пары не сложились, Дмитрий до сих пор тепло отзывается о своей бывшей возлюбленной.
Напомним, что Дикусар после вылета из "Танців з зірками" назвал своего опасного врага
Как сообщала Politeka, Дикусар заинтриговал связями с Фреймут и еще двумя участницами проекта
Также Politeka писала, что Дикусара выдворили из "Танців з зірками" из-за Сумской