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Известная певица Ирина Билык похвасталась перед поклонниками очередным достижением

Свежее фото звезда опубликовала в своем Instagram.

Так, накануне Нового года вечно молодая Ирина Билык получила награду "Наша легенда" от канала Украина.

Легенда украинского шоубизнеса также поблагодарила преданных фанатов за поддержку.

Для выхода на "ковровую дорожку" Ирина Билык подобрала костюм двойку желтого цвета и белую шляпку. Дерзкий образ вечно молодая певица дополнила вызывающим макияжем.

Примечательно, что после получения награды "Наша легенда" Ирина Билык неожиданно обратилась к фанатам на украинском языке.

"В конце года очень приятно получить награду «Наша легенда» от канала Украина. Спасибо всем моим поклонникам за многолетнюю любовь к моему творчеству! Встречаем 2021 год и дальше будет!", - говорится в подписи к снимку.

"Поздравляю", "Украинская легенда", "Ваши песни в моей душе", - поддержали ее фанаты в комментариях.

Ранее танцор и хореограф Дмитрий Дикусар выдал всю правду о браке с Ириной Билык.

В 2007 году в Рио-де-Жанейро парочка сыграла свадьбу, обменявшись клятвами любви. Впрочем, как рассказал Дикусар, официально они с Ириной не оформляли отношения.

Несмотря на то, что отношения у пары не сложились, Дмитрий до сих пор тепло отзывается о своей бывшей возлюбленной.

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