Известная украинская певица Ирина Билык покорила внешностью в стильном образе

Звезда следует молодежным трендам, передает Politeka.net. Артистка не только старается всегда стильно выглядеть, но и даже зарегистрировалась в "TiK ToK", где публикует видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, звезда на одном из новых видео, которое продублировала в своем сторис Инстаграм, появилась в светлом костюме. Звезда дополнила образ шляпкой. Красотка сделала макияж с акцентом на глаза.

Звезда подошла к стулу, где сидела девушка, а тем временем другая участница видео взъерошила ей волосы на голове. За кадром играла музыка.

Билык открывала рот под слова: "Добрый вечер! А что это значит?".

На этом видео закончилось.

Кадры не набрали много лайков и комментариев в Инстаграм, ведь в сторис нет такой возможности. Зато публикация собрала около 200 лайков и несколько комментариев в "TiK ToK". Пользователи сети написали приятные слова в сторону артистки.

"Супер", - написал один из комментаторов.

Ранее мы писали, что Ирина Билык показала себя до пластики и совсем молодой. Звезда позировала впереди с большой копной кучерявых волос. Молодая красотка улыбалась в камеру. Натуральная красота артистки впечатляет.

"Ты помнишь, как все начиналось?", - написала украинска знаменитость.

Ранее сообщалось, что Ирина Билык показала себя. 50-летняя звезда выбрала для прогулки с сыновьями довольно рисковый наряд, который больше подошел бы для подростка. На ней - короткая ярко-розовая куртка и характерная молодежная шапка.

«Очень приятно провожать 2020 с родными людьми! ", - написала она.

Напомним, 50-летняя Билык прижалась к молодому красавцу перед елкой у Пономарева, кадры веселья.

Как сообщала Politeka, 50-летняя Ирина Билык покорила ярким образом в шляпке: "Какая красивая".

Также Politeka писала, что 50-летняя Ирина Билык посветила своим "золотом" рядом с обжигающими брюнетками: "Попробуйте угадать...".