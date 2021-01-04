Молодший син відомої української співачки Ірини Білик розчулив зворушливими фото з моря

Як відомо, у Білик двоє синів: 21-річний Глаб від шлюбу з Андрієм Оверчуком, а також п'ятирічний Табриз Аслан огли Ахмадов від російського продюсера Аслана Ахмадова. Незважаючи на вік молодшого, його батьки вирішили завести йому сторінку в Instagram, де періодично діляться його свіжими фотографіями.

Як повідомляє Politeka.net, цього разу на сторінці з'явилися знімки з маленьким Табризом, зроблені на морі.

Так, на фотографіях хлопчик позує в милій курточці в біло-синю смужку і шапці із зіркою. Дитина стоїть на тлі зимового моря і явно насолоджується прогулянкою.

"Днями почув у промові тата слово "Vibe", стало цікаво , що за слово таке, ТАТО пояснив, так що на фото ловлю морський Вайб", - йдеться в підписі до фото.

Раніше ми писали, що учасник проекту "Танці з зірками" Дмитро Дікусар відверто розповів про шлюб зі співачкою Іриною Білик. Зокрема, він зізнався, що вони офіційно не оформляли свої стосунки.

"Ми були в цивільному шлюбі. Ми так і вважали себе чоловіком і дружиною у нас і, для мене немає різниці - є штамп в паспорті, немає штампа в паспорті", - пояснив Дікусар.

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