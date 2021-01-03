Популярная украинская певица Ирина Билык решила похвастаться безупречным видом во время выступления
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
Так, на опубликованных кадрах Билык выступает со знойными красавчиками на сцене, исполняя один из главных своих хитов: "Мне не жаль".
При этом можно заметить, что красотка заметно помолодела, дополнив образ безупречным макияжем и прической.
"Мне не жаль", - коротко говорится в подписи к ролику.
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Обратим внимание, что поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать. Кадры Билык опубликовала у себя в карусели Сторис.
До этого мы рассказывали, что известная украинская певица Ирина Билык покорила внешностью в розовой шубке
Красотка любит эпатировать публику. В этот раз Билык надела розовую пушистую шубку, которая развевалась на ветре. Завершила образ красивая шляпка.
Также звезда сделала себе яркий макияж с акцентом на глаза.
Звезда позировала в летательном аппарате, который плыл по небу.
"Мои новогодние, получили вы под елку 🎄 тот подарок 🎁, о котором мечтали?!? p.s. я - да 😌", - написала Билык.
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