Популярная украинская певица Ирина Билык решила похвастаться безупречным видом во время выступления

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Билык выступает со знойными красавчиками на сцене, исполняя один из главных своих хитов: "Мне не жаль".

При этом можно заметить, что красотка заметно помолодела, дополнив образ безупречным макияжем и прической.

"Мне не жаль", - коротко говорится в подписи к ролику.

Обратим внимание, что поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать. Кадры Билык опубликовала у себя в карусели Сторис.

До этого мы рассказывали, что известная украинская певица Ирина Билык покорила внешностью в розовой шубке

Красотка любит эпатировать публику. В этот раз Билык надела розовую пушистую шубку, которая развевалась на ветре. Завершила образ красивая шляпка.

Также звезда сделала себе яркий макияж с акцентом на глаза.

Звезда позировала в летательном аппарате, который плыл по небу.

"Мои новогодние, получили вы под елку 🎄 тот подарок 🎁, о котором мечтали?!? p.s. я - да 😌", - написала Билык.

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розамию

Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видеою

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харьковею