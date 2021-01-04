Младший сын известной украинской певицы Ирины Билык умилил трогательными фото с моря

Как известно, у Билык двое сыновей: 21-летний Глаб от брака с Андреем Оверчуком, а также пятилетний Табриз Аслан оглы Ахмадов от российского продюсера Аслана Ахмадова. Несмотря на возраст младшего, его родители решили завести ему страничку в Инстаграм, где периодически делятся его свежими фотографиями.

Как сообщает Politeka.net, в этот раз на страничке появились снимки с маленьким Табризом, сделанные на море.

Так, на фотографиях мальчик позирует в милой курточке в бело-синюю полоску и шапке со звездой. Ребенок стоит на фоне зимнего моря и явно наслаждается прогулкой.

«На днях услышал в речи папы слово "Vibe", стало интересно, что за слово такое , папа объяснил, так что на фото ловлю морской Вайб», - говорится в подписи к фото.

Ранее мы писали, что участник проекта «Танці з зірками» Дмитрий Дикусар откровенно рассказал о браке с певицей Ириной Билык. В частности, он признался, что они официально не оформляли свои отношения.

«Мы были в гражданском браке. Мы так и считали себя мужем и женой у нас и, для меня нет разницы - есть штамп в паспорте, нет штампа в паспорте», - объяснил Дикусар.

Напомним, 50-летняя Ирина Билык ослепила видом в окружении молодых красавчиков: "Мне не жаль".

Как сообщала Politeka, 50-летняя Ирина Билык обратилась к украинцам, огорошив видом в розовой шубке: "Не сдерживай...".

Также Politeka писала, что 50-летняя Билык в эпатажном наряде зажгла возле елочки со знойной красоткой: вспомнила молодость.