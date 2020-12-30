Знаменитая украинская певица Ирина Билык покорила видом в стильном брючном костюме

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 50-летняя красотка опубликовала видео, которое она сняла для молодежной сети ТикТок. Певица снимала ролик с молодой девушкой, которая была одета в красное платье-пиджак. Знойная красотка дополнила костюм высокими сапогами.

Сама Билык выбрала для выхода в свет желтый костюм, под который она надела зеленую рубашку. Образ дополнила экстравагантная шляпка и белые сапожки. Дерзкий образ вечно молодая артистка дополнила эффектным макияжем. Выглядела Билык очень необычно.

Красотки встали возле елки и исполнили новогодний танец под праздничную песню. Они делали одинаковые несложные движения в такт музыке.

Как выяснилось, приятной брюнеткой на видео Билык оказалась модель Виктория Файнблат. Вместе красотки затеяли конкурс для своих поклонников.

Ранее мы писали, что Ирина Билык накануне Нового года получила награду «Наша легенда». На красной дорожке Ирина появилась все в том же желтом костюме, который пришелся ей к лицу. Звезда поблагодарила всех своих поклонников за поддержку, любовь и обожание, которое они ей дарят на протяжение многих лет.

Напомним, что Ирина Билык похвасталась новым образом после "омоложения", певицу не узнать: "Украинская легенда!".

Как сообщала Politeka, Ирина Билык пошалила с подружками на камеру, неприлично приоткрыв рот: "Супер".

Также Politeka писала, что Ирина Билык обескуражила ярким образом в «мохнатом» наряде с короной: «Всю жизнь играла…».