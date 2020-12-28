Популярна українська співачка Ірина Білик вразила розкішним виглядом під час виступу на сцені
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"У дитячому садку я завжди була Снігуронькою або сніжинкою☺️, а які костюми запам'яталися вам з вашого дитинства? P. S. дивіться в новорічну ніч на каналі... " - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Білик позує в «волохатому» вбранні й з короною на голові.
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«Все життя грала тільки Бабу Ягу», «дівчатка були сніжинками, а хлопчики Зайчиками», «вау», «була сніжинкою – стала Сніговою Королевою», «я була метеликом», «який у вас гарний колір волосся ! Дуже йде», «найбільше зайчиком, раз вовком», - відповіли їй шанувальники.
До цього ми розповідали, що українська співачка Ірина Білик розумітися на епатажі. Так, Ірина Білик, яка нещодавно отримала премію "Наша легенда", без штанів вирішила позагравати з фанатами.
Співачка згадала "минуле" і опублікувала в Instagram Stories публікацію, зроблену взимку 2019 року.
Заради спекотного знімка Ірина Білик залізла на шкіряний диван в одному тренчі, щоб приховати те, що вона без штанів. Більш того, співачка задерла ноги в чоботях на стілець.
Нагадаємо, що 50-річна Білик похвалилася новим образом після " омолодження"
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