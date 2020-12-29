Відома українська співачка Ірина Білик підкорила зовнішністю в стильному образі

Зірка слідує молодіжним трендам, передає Politeka.net. Артистка не тільки намагається завжди стильно виглядати, але і навіть зареєструвалася в "TiK ToK", де публікує відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, зірка на одному з нових відео, яке продублювала у своєму сторіс Instagram, з'явилася в світлому костюмі. Зірка доповнила образ капелюшком. Красуня зробила макіяж з акцентом на очі.

Зірка підійшла до стільця, де сиділа дівчина, а тим часом інша учасниця відео скуйовдила їй волосся на голові. За кадром грала музика.

Білик відкривала рот під слова: "Добрий вечір! А що це означає?".

На цьому відео закінчилося.

Кадри не набрали багато лайків і коментарів в Instagram, адже в сторіс немає такої можливості. Зате публікація зібрала близько 200 лайків і кілька коментарів в "TiK ToK". Користувачі мережі написали приємні слова в бік артистки.

"Супер", - написав один із коментаторів.

Раніше ми писали, що Ірина Білик показала себе до пластики і зовсім молодою. Зірка позувала попереду з великою копицею кучерявого волосся. Молода красуня посміхалася в камеру. Натуральна краса артистки вражає.

"Ти пам'ятаєш, як все починалося?",- написала українська знаменитість.

Раніше повідомлялося, що Ірина Білик показала себе. 50-річна зірка вибрала для прогулянки з синами досить ризиковий наряд, який більше підійшов би для підлітка. На ній - коротка яскраво-рожева куртка і характерна Молодіжна шапка.

"Дуже приємно проводжати 2020 з рідними людьми! ",- написала вона.

Нагадавши, 50-річна Білик притулилася до молодого красеня перед ялинкою у Пономарьова, кадри веселощів.

Як повідомляла Politeka, 50-річна Ірина Білик підкорила яскравим образом у капелюшку:"яка гарна".

Також Politeka писала, що 50-річна Ірина Білик посвітила своїм " золотом "поруч з палючими брюнетками:" Спробуйте вгадати...".