Відома українська співачка Ірина Білик підкорила зовнішністю в стильному образі
Зірка слідує молодіжним трендам, передає Politeka.net. Артистка не тільки намагається завжди стильно виглядати, але і навіть зареєструвалася в "TiK ToK", де публікує відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Так, зірка на одному з нових відео, яке продублювала у своєму сторіс Instagram, з'явилася в світлому костюмі. Зірка доповнила образ капелюшком. Красуня зробила макіяж з акцентом на очі.
Зірка підійшла до стільця, де сиділа дівчина, а тим часом інша учасниця відео скуйовдила їй волосся на голові. За кадром грала музика.
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На цьому відео закінчилося.
Кадри не набрали багато лайків і коментарів в Instagram, адже в сторіс немає такої можливості. Зате публікація зібрала близько 200 лайків і кілька коментарів в "TiK ToK". Користувачі мережі написали приємні слова в бік артистки.
"Супер", - написав один із коментаторів.
Раніше ми писали, що Ірина Білик показала себе до пластики і зовсім молодою. Зірка позувала попереду з великою копицею кучерявого волосся. Молода красуня посміхалася в камеру. Натуральна краса артистки вражає.
"Ти пам'ятаєш, як все починалося?",- написала українська знаменитість.
Раніше повідомлялося, що Ірина Білик показала себе. 50-річна зірка вибрала для прогулянки з синами досить ризиковий наряд, який більше підійшов би для підлітка. На ній - коротка яскраво-рожева куртка і характерна Молодіжна шапка.
"Дуже приємно проводжати 2020 з рідними людьми! ",- написала вона.
Нагадавши, 50-річна Білик притулилася до молодого красеня перед ялинкою у Пономарьова, кадри веселощів.
Як повідомляла Politeka, 50-річна Ірина Білик підкорила яскравим образом у капелюшку:"яка гарна".
Також Politeka писала, що 50-річна Ірина Білик посвітила своїм " золотом "поруч з палючими брюнетками:" Спробуйте вгадати...".