Фото вже в мережі

Відома співачка Ірина Білик похвалилася перед шанувальниками черговим досягненням

Свіже фото зірка опублікувала у своєму Instagram.

Так, напередодні Нового року вічно молода Ірина Білик отримала нагороду "Наша легенда" від каналу Україна.

Легенда українського шоубізнесу також подякувала відданим фанатам за підтримку.

Для виходу на "килимову доріжку" Ірина Білик підібрала костюм двійку жовтого кольору і білий капелюшок. Зухвалий образ вічно молода співачка доповнила зухвалим макіяжем.

Примітно, що після отримання нагороди "Наша легенда" Ірина Білик несподівано звернулася до фанатів українською мовою.

"Наприкінці року дуже приємно отримати нагороду «Наша легенда» від каналу Україна. Дякую всім моїм прихильникам за багаторічну любов до моєї творчості! Зустрічаємо 2021 і далі буде!",- йдеться у підписі до знімка.

"Вітаю", "українська легенда", "Ваші пісні в моїй душі", - підтримали її фанати в коментарях.

Раніше танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар видав всю правду про шлюб з Іриною Білик.

У 2007 році в Ріо-де-Жанейро парочка зіграла весілля, обмінявшись клятвами любові. Втім, як розповів Дікусар, офіційно вони з Іриною не оформляли стосунки.

Незважаючи на те, що відносини у пари не склалися, Дмитро досі тепло відгукується про свою колишню кохану.

Нагадаємо, що Дікусар після вильоту з "Танців з зірками" назвав свого небезпечного ворога

Як повідомляла Politeka, Дікусар заінтригував зв'язками з Фреймут і ще двома учасницями проекту

Також Politeka писала, що Дикусара видворили з "Танців з зірками" через Сумську