Відома українська співачка Ірина Білик підкорила зовнішністю в рожевій шубці

Зірка продемонструвала себе у всій красі, передає Politeka.net. Співачка вразила зовнішністю в незвичному місці. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня любить епатувати публіку. Цього разу Білик одягла рожеву пухнасту шубку, яка майоріла на вітрі. Завершив образ красивий капелюшок.

Також зірка зробила собі яскравий макіяж з акцентом на очі.

Зірка позувала в літальному апараті, який плив по небу.

"Мої новорічні, отримали ви під ялинку 🎄 той подарунок 🎁, про який мріяли?!? p.s. я - так 😌", - написала Білик.

У відео вимовила: "Не стримуй погляд, коли зустрінеш любов в цьому році".

За 15 хвилин пост отримав понад 1000 переглядів і багато коментарів.

"Хай буде так✨✨✨✨🙏🙏🙏🙏🙏🙏😘😘😘😘😘😘!!!!!!!", "Ні, Ірочко", " З Новим роком Ірино ❤", " спасибі !!! Ми, дійсно, ставимося дуже добре !!! З НОВИМ РОКОМ!!!",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Білик зареєструвалася в "TiK ToK", де публікує відео.

Так, зірка на одному з нових відео, яке продублювала у своєму сторіс Instagram, з'явилася у світлому костюмі. Зірка доповнила образ капелюшком. Красуня зробила макіяж з акцентом на очі.

Зірка підійшла до стільця, де сиділа дівчина і відкрила рот під слова: "Добрий вечір! А що це означає?".

Раніше повідомлялося, що Ірина Білик і Alexeev разом заспівали святкову пісню про Різдво.

Співачка приїхала на студію в жовтому піджаку з-під якого пробивається темно-зелена сорочка. Яскравий образ Ірини Білик довершила Бежева крислатий капелюх.

Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".

Як повідомляла Politeka, Ірину Білик застали зі пекучим брюнетом на яхті, пікантне відео: «Не входило в плани...».

Також Politeka писала, що поліція взялася за" розваги " Білик у Харкові, відкриті кримінальні справи.