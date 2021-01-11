Певица Ирина Билык обескуражила откровением - оказывается, в ней кипят немалые страсти

Как передает Politeka.net, во время юбилейного эфира программы "Светская жизнь" 50-летняя Билык призналась ведущей Кате Осадчей, что мучилась от ревности.

На заре популярности "Светской жизни", пока все звезды мечтали попасть к Осадчей на интервью, певица вела себя по-другому. Знаменитости теперь с улыбкой вспоминают о конфликте, хотя тогда было не до шуток.

Разъяренная Ирина вырвала из рук Кати микрофон, отошла на несколько шагов и с "убивающим" взглядом шваркнула им об пол. К счастью, конфликт не пошел дальше и закончился на разбитой технике.

Спустя столько лет Билык объяснила, какие страсти в ней кипели в тот момент:

"Ты позарилась на моего Дикусара! Это я помню... Я говорю то, что я думаю!", - обескуражила заявлением певица.

"Ты меня ревновала к Дмитрию Дикусару?", - удивленно переспросила Осадчая.

"Нет, я просто видела, что ты хочешь с нам что-то "замутить", - продолжила оправдываться за выходку Билык, добавив: "Просто всегда ты сравнивала, на сколько лет я старше своих мужчин... А я думаю, ну ты что, Катя, чего ты мне завидуешь!"

Осадчая только рассмеялась и подытожила: "Никогда не нравились мне танцовщики..."

Отметим, украинский хореограф и актер Дмитрий Дикусар, который на 15 лет младше Билык, был ее супругом с 2007 по 2010 годы. Парочка заключила брак в Рио-де-Жанейро.

Ранее мы сообщали, цветущая Билык, которая даже и не собирается стареть, ошеломила сказочным образом, поздравив украинцев с Рождеством. На фото звезда предстала в королевском платье с объяемным воротником и мегаоткровенным декольте.

Напомним, что Ирина Билык обратилась к украинцам, огорошив видом в розовой шубке: "Не сдерживай...".

Также Politeka писала, что сын 50-летней Ирины Билык в «звездном» наряде удивил признанием о своем отце: «На днях услышал…».