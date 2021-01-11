Популярная украинская певица Ирина Билык озадачила изменившейся внешностью

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 50-летняя звезда опубликовала видео, на котором превратилась в маленькую девочку.

«Почему то похожа на Алину Гросу в четыре года. Вот так вот с родственниками бывает», - проговорила Билык детским голосом.

Певица использовала фильтр, который превратил ее в малышку и перекроил лицо. Глаза Билык стали маленькими, а губы – пухлыми. Из внешности артистки остались только ее волосы. Если бы не яркий макияж, Билык действительно была бы похожа на ребенка.

«А вы, хотели бы вернуться в детство?», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Увидела схожесть с Алиной Гросу», «Нет. И здесь хорошо», «Конечно, там ведь так хорошо) Но.. увы, даем его нашим детям», «Ага, точно похожи», «Супер», «Ирина, вы прекрасная всегда везде и всюду», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ирина Билык является крестной матерью молодой певицы Алины Гросу. Именно Билык заметила Алину в четырехлетнем возрасте и помогла ей начать карьеру. Она подарила ей песню собственного сочинения и записала с ней дуэт. Сейчас у артисток очень близкие отношения.

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