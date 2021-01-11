Співачка Ірина Білик збентежила одкровенням - виявляється, в ній киплять чималі пристрасті

Як передає Politeka.net, під час ювілейного ефіру програми "Світське життя" 50-річна Білик зізналася ведучій Каті Осадчій, що мучилася від ревнощів.

На зорі популярності "Світського життя", поки всі зірки мріяли потрапити до Осадчої на інтерв'ю, співачка поводилася по-іншому. Знаменитості тепер з посмішкою згадують про конфлікт, хоча тоді було не до жартів.

Розлючена Ірина вирвала з рук Каті мікрофон, відійшла на кілька кроків і з "вбивчим" поглядом шваркнула їм об підлогу. На щастя, конфлікт не пішов далі та закінчився на розбитій техніці.

Через стільки років Білик пояснила, які пристрасті в ній кипіли в той момент:

"Ти зазіхнула на мого Дікусара! Це я пам'ятаю... Я кажу те, що я думаю!", - збентежила заявою співачка.

"Ти мене ревнувала до Дмитра Дікусара?", - здивовано перепитала Осадча.

"Ні, я просто бачила, що ти хочеш з нам щось "замутити", - продовжила виправдовуватися за витівку Білик, додавши: "Просто завжди ти порівнювала, на скільки років я старша за своїх чоловіків... А я думаю, ну ти що, Катя, чого ти мені заздриш!"

Осадча тільки розсміялася й підсумувала: "Ніколи не подобалися мені танцівники..."

Відзначимо, український хореограф і актор Дмитро Дікусар, який на 15 років молодший за Білик, був її чоловіком з 2007 по 2010 роки. Парочка уклала шлюб в Ріо-де-Жанейро.

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