21-річний син популярної співачки Ірини Білик росте справжнім красенем, незважаючи на досить дивний спосіб життя

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram хлопець зрідка викладає фото і дивні історії, які дають зрозуміти, що він вельми непересічна особистість. При цьому, по фото можна зрозуміти, що він неймовірно сильно схожий на свого батька, модель Андрія Оверчука.

Як відомо, Оверчук став другим фактичним і першим офіційним чоловіком поп-діви. З ним Білик прожила всього чотири роки, але встигла повінчатися і народити сина Гліба. Сьогодні хлопець може похвалитися довгим волоссям і ставною фігурою. У нього темне чорне волосся, як і у його батька.

Відомо, що у Гліба є дівчина, з якою восени 2020 року він встиг заручитися. Дівчину важко не помітити в його соцмережах завдяки яскравому кольору волосся.

Варто відзначити, що не так давно 50-річна Ірина Білик народила ще одного сина. У цьому їй допомогла сурогатна мати. Син Табріз народився в шлюбі з продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим.

Як відомо, всього у Ірини Білик було п'ять чоловіків. Кожен з них був видатною творчою особистістю. Найдовше Білик була в союзі з її першим продюсером Юрієм Нікітіним. Що цікаво, всі вони прекрасно відгукуються про колишню дружину.

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