Популярна українська співачка Ірина Білик блиснула декольте в епатажному вбранні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram королева епатажу вирішила згадати молодість, опублікувавши архівне фото, на якому вона постала в образі Снігової королеви. На голові у співачки красувалася величезна корона, а шию прикрашало масивне намисто. Образ казкового персонажа доповнив стоячий комір від сукні. Глибоке декольте і випираючий бюст привернули увагу шанувальників, а яскравий макіяж з використанням блакитних тіней і нарощених вій доповнив образ.

"Вітаю З Різдвом вас! Продовжуємо мріяти і бажати один одному щастя, добра і здоров'я! До речі, у мене є питання до вас. Ви схудли, набрали трохи ваги за ці новорічні свята?",- підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили кілька приємних компліментів.

"З Різдвом Христовим вас", "красуня", "Королева", "виглядаєте чудово", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що білявій співачці образ Снігової королеви припав до лиця. Вона дійсно була схожа на цього казкового персонажа.

Раніше ми писали, що Ірина Білик похвалилася бездоганним виглядом під час одного з концертів. Співачка поділилася уривком з виступу, де вона запалювала зі спекотними красенями. Поруч з ними Білик помітно помолодшала.

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