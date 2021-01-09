21-летний сын популярной певицы Ирины Билык растет настоящим красавцем, несмотря на довольно странный образ жизни

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм парень изредка выкладывает фото и странные истории, которые дают понять, что он весьма незаурядная личность. При этом, по фото можно понять, что он невероятно сильно похож на своего отца, модель Андрея Оверчука.

Как известно, Оверчук стал вторым фактическим и первым официальным мужем поп-дивы. С ним Билык прожила всего четыре года, но успела обвенчаться и родить сына Глеба. Сегодня парень может похвастаться длинными волосами и статной фигурой. У него темные черные волосы, как и у его отца.

Известно, что у Глеба есть девушка, с которой осенью 2020 года он успел обручиться. Девушку трудно не заметить в его соцсетях благодаря яркому цвету волос.

Стоит отметить, что не так давно 50-летняя Ирина Билык родила еще одного сына. В этом ей помогла суррогатная мать. Сын Табриз родился в браке с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым.

Как известно, всего у Ирины Билык было пять мужей. Каждый из них был выдающейся творческой личностью. Дольше всего Билык была в союзе с ее первым продюсером Юрием Никитиным. Что интересно, все они прекрасно отзываются о бывшей жене.

Напомним, что Ирина Билык ослепила видом в окружении молодых красавчиков: "Мне не жаль".

Как сообщала Politeka, Ирина Билык впечатлила глубоким декольте и эпатажным нарядом: «Продолжаем мечтать…».

Также Politeka писала, что Ирина Билык заинтриговала кадрами с роскошной яхты с бассейном: "Мне не жаль...".