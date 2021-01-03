Популярна українська співачка Ірина Білик вирішила похвалитися бездоганним виглядом під час виступу

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Білик виступає зі спекотними красенями на сцені, виконуючи один з головних своїх хітів: "мені не шкода".

При цьому можна помітити, що красуня помітно помолодшала, доповнивши образ бездоганним макіяжем і зачіскою.

"Мені не шкода", - коротко йдеться в підписі до ролика.

Звернемо увагу, що шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати. Кадри Білик опублікувала у себе в каруселі Сторіс.

До цього ми розповідали, що відома українська співачка Ірина Білик підкорила зовнішністю в рожевій шубці

Красуня любить епатувати публіку. Цього разу Білик одягла рожеву пухнасту шубку, яка майоріла на вітрі. Завершила образ гарний капелюшок.

Також зірка зробила собі яскравий макіяж з акцентом на очі.

Зірка позувала в літальному апараті, який плив по небу.

"Мої новорічні, отримали ви під ялинку 🎄 той подарунок 🎁, про який мріяли?!? P. S. я-так 😌", - написала Білик.

Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила видом в ліжку, прикрившись розамією

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