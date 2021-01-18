50-річна Ірина Білик похвалилася своїми чоловіками

Як передає Politeka.net, артистка показала фотографії з колишнім і нинішнім подружжям на своїй сторінці в Instagram.

"10 років для зовнішності і статусу... це все дурниця... А ось похвалитися улюбленими чоловіками з розривом в 10 років, напевно, зможе не кожен! А я можу!" - написала артистка.

Вона виклала фото колаж зі своєї фотографії з Дмитром Дікусаром і Асланом Ахмадовим.

Пост Білик викликав бурхливу реакцію в мережі.

«Ірина ви принадність, завжди така різна, і красива», «Знайшла чим хвалитися», «Справжня жінка до самих кінчиків нігтьових», «Гідна жінка з гідними чоловіками», «Це чоловіки повинні хвалитися такою жінкою, як Ви», «Тільки лінива виходить заміж один раз», «Яка крута жінка, я захоплююся тобою Іра, мега зірка, красива, розумна, талановита, весь курс на вас», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Білик була разом з Дмитром Дікусаром з 2007 по 2010 рік.

Зараз офіційним чоловіком співачки є фотограф Аслан Ахмадов. Пара має сина Табріза (2015 року народження).

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