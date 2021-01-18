50-летняя Ирина Билык похвасталась своими мужьями

Как передает Politeka.net, артистка показала фотографии с бывшим и нынешним супругами на своей странице в Инстаграм.

«10 лет для внешности и статуса... это все ерунда... А вот похвастаться любимыми мужьями с разрывом в 10 лет, наверное, сможет не каждый! А я могу!» - написала артистка.

Она выложила фото коллаж из своей фотографии с Дмитрием Дикусаром и Асланом Ахмадовым.

Пост Билык вызвал бурную реакцию в Сети.

«Ирина вы прелесть, всегда такая разная, и красивая», «Нашла чем хвастаться», «Настоящая женщина до самых кончиков ноготочков», «Достойная женщина с достойными мужчинами», «Это мужья должны хвастаться такой женщиной, как Вы», «Только ленивая выходит замуж один раз», «Какая крутая женщина, я восхищаюсь тобой Ира, мега звезда, красивая, умная, талантливая, весь курс на вас», - пишут в комментариях.

Напомним, Билык была вместе с Дмитрием Дикусаром с 2007 по 2010 год.

Сейчас официальным супругом певицы является фотограф Аслан Ахмадов. Пара имеет сына Табриза (2015 года рождения).

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