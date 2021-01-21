Эпатажный российский певец Филипп Киркоров пожаловался, что скучает по Украине

Как стало известно Politeka.net, российский поп-король певец Филипп Киркоров рассказал о своем отношении к Украине и напомнил о запрете въезда в нашу страну, хотя когда-то делил сфену вместе с нынешним украинским президентом. Но, по мнению артиста, он ничего плохого не сделал, пишет mk.ru.

Филипп Киркоров утверждает, что артисты - это заложники своеобразных "войн", которые происходят то тут, то там. Поэтому он очень сильно жалеет своих фанатов из Украины, которые уже 7 лет не могут увидеть грандиозных шоу артиста и пишут ему письма с переживаниями.

Киркоров объяснил, что на самом деле ничего плохого не сделал, чтобы ему, признанному ранее народным артистом Украины, запрещали давать здесь концерты.

"Посетил детский фестиваль "Новая Волна" в Крыму и стал из-за этого невъездным в Украине",- объясняет Киркоров.

По словам поп-короля даже Владимир Зеленский отрекся от него, хотя когда-то Киркоров делил с ним одну сцену и телеэфиры и поддерживал дружеские отношения.

Даже его звание "Народного артиста Украины", было вручено из рук "далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко", за его заслуги в 2008 году. Тогда, напоминает певец, он стоял под украинским флагом. Более того, Филипп Киркоров напомнил и о 2-м месте Ани Лорак на "Евровидении", когда он представлял певицу на конкурсе.

"Мне очень жалко поклонников в Украине, которых я не могу увидеть уже семь лет. Меня это расстраивает, возмущает и будоражит сознание. Это моя боль на сегодняшний день",- говорит певец и добавляет, что собирал полный "Дворец спорта" в Киеве в течение 20 лет.

Также он напомнил о проблемах, которые получила украинская певица Оля Полякова после совместного выступления с Киркоровым в Эмиратах. Киркоров отметил, что, несмотря на то, что шоу было организовано на нейтральной территории, у певицы потом были огромные неприятности.

"Оля на свою голову получила в Украине огромные проблемы, ее чуть не распяли",- отметил певец и добавил, что звезде удалось отстоять мнение, что концерт стал "зыбким мостиком между Украиной и Россией".

Певец отметил, что ничего плохого не делал, а просто пел свои хиты о любви.

"Я ничего преступного не сделал, пропагандой насилия не занимался, пел и пою песни о любви, независимо от того, в какой стране нахожусь",- подчеркнул Филипп Киркоров.

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