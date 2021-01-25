Внук российской певицы Аллы Пугачевой, Дени Байсаров, восхитил внешностью рядом с красоткой мамой

Как передает Politeka.net, фто певицы Кристины Орбакайте рядом с сыном Дени появилось на фан-странице в Инстаграм.

Похоже, что Кристина сделал селфи.

Отметим, фото просто восхищает. На нем 49-летняя Кристина выглядит словно ровесница 22-летнего Дени. Видно, что Орбакайте нанесла легкий макияж, акцентом которого стали стрелки на глазах.

Отметим, семейный снимок дочери и внука Пугачевой рассорил пользователей Сети. Там начались споры о том, на кого больше похож парень.

«Дай Бог Вам здоровья», «А почему такие грустные?», «Сыночек похож на маму», «На Аллу похож», «Слепые что-ли, да на отца он похож, такой же красавец!», «Какой красивый сынок!», «Очаровашки», «Копия- мама!», - пишут в комментариях к фотографии.

Как известно, у Кристины Орбакайте трое детей. Своего старшего сына Никиту она родила в 1991 году от исполнителя Владимира Преснякова младшего. В 1998 году у нее появился сын Дени от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на свет появилась дочь Орбакайте и американского бизнесмена Михаила Земцова – Клавдия.

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