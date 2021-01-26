Поклонники известной певицы Аллы Пугачевой сравнили ее дочерей в одном возрасте

Маленькая дочь известной певицы Аллы Пугачевой восхищает ее поклонников, которые не перестают сравнивать девочку с ее старшей сестрой и самой Примадонной. В фан-аккаунте Пугачевой в соцсети Instagram появилось сравнительное фото звезды с ее детьми, пишет Politeka.net.

На фотографии, представленной в виде коллажа, Алла Пугачева сфотографирована со своими дочерьми: 7-летней Лизой и маленькой Кристиной Орбакайте примерно в том же возрасте. При этом в глаза бросается большая разница во внешнем виде самой звездной мамы, которая заметно изменилась с возрастом и хорошо поработала над своим лицом и прической.

Но поклонников умилили сами малышки, которые, по словам поклонников, очень похожи на свою маму, хотя и отличаются друг от друга. Маленькая Лиза поражает огромными светлыми глазами и длинными светлыми вьющимися волосами, которые были распущены по плечам.

В то же время у Кристины была совсем другая прическа: волосы острижены до плеча и сделана короткая челка. Также у старшей дочери Аллы Пугачевой более серьезный взгляд и пухлые губки и щечки.

Фанаты, сравнивая снимки дочерей Аллы Пугачевой, отметили в комментариях, что девочки сильно похожи на свою маму, но между собой - нет, поскольку каждая из них напоминала и своих отцов.

"Девочки вообще не похожи, кроме светлых волос!", "Очень трогательные фото", "Кристина похожа на папу своего, Лиза тоже на папу своего похожа", "Солнышки мамины", "Алла красивее стала", "Лизонька красавица", "Две разные мамы", " Красотки", " Какие няшные и похожие на маму", "Лизочка прямо вылитая, как две капельки, мамуличка...",- написали фолловеры в соцсети.

Напомним, что недавно дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза удивила поклонников звездной пары своими актерскими способностями. Девочка на камеру рассказала о правилах гигиены, чем безумно восхитила и умилила преданных фанатов семейства.

Напомним, потрясенная горем Орбакайте простилась с близким, детали трагедии: "В это невозможно поверить..."

Как сообщала Politeka, внук Пугачевой рядом с моложавой красоткой-мамой рассорил Сеть, редкое фото: "Слепые, что ли?"

Также Politeka писала, что обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно"