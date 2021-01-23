У мережі бурхливо обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової поруч з Максимом Галкіним

Знімок подружжя з'явився в одній з фан-груп в Instagram, присвяченій Примадонні, передає Politeka.net

Фотографи засікли зоряну пару на виході з будівлі. Алла Пугачова була без макіяжу, з погано розчесаним волоссям і трохи опухлим обличчям. Однак вона завзято посміхалася на камеру, одягнувшись у вузькі чорні брючки, широкий светр і куртку.

Максим Галкін був також одягнений по простому: в джинси, жовту футболку і куртку.

"Чоловік-це в першу чергу людина, він теж може страждати, але його місія в тому, щоб не чекати, поки пошкодують, а робити правильні висновки і жити далі", - підпиали знімок автори фан-групи.

Зовнішній вигляд співачки злякав її шанувальників, які відзначили хворобливий і зовсім не Зоряний вигляд Примадонни, припустивши в численних коментарях в соцмережах, що вік дає про себе знати. Багато впевнені, що це дуже невдале фото і попросили авторів видалити його.

"Що на голові?", "Після бодуна?", "Ну це перебір явно на голові",

"Які ж ви Класні, продовжуйте насолоджуватися життям! Ми радіємо, дивлячись на вас! 👏 👏 👏 ", "Навіщо стільки на голові лахмітьєв?", "Солома на голові", " Неудачное фото.У Алочки якісь плями на обличчі.Видаліть це фото", - пишуть в мережі.

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