В сети бурно обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой рядом с Максимом Галкиным
Снимок супругов появился в одной из фан-групп в Инстаграм, посвященной Примадонне, передает Politeka.net
Фотографы засекли звёздную пару на выходе из здания. Алла Пугачева была без макияжа, с плохо расчесанными волосами и немного опухшим лицом. Однако она задорно улыбалась на камеру, облачившись в узкие черные брючки, широкий свитер и куртку.
Максим Галкин был также одет по простому: в джинсы, желтую футболку и куртку.
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"Мужчина — это в первую очередь человек, он тоже может страдать, но его миссия в том, чтобы не ждать, пока пожалеют, а делать правильные выводы и жить дальше", - подпиали снимок авторы фан-группы.
Внешний вид певицы испугал ее поклонников, которые отметили болезненный и совсем не звездный вид примадонны, предположив в многочисленных комментариях в соцсетях, что возраст дает о себе знать. Многие уверенны, что это очень неудачное фото и попросили авторов удалить его.
"Что на башке?", "После бодуна?", "Ну это перебор явно на голове",
"Какие же вы классные, продолжайте наслаждаться жизнью! Мы радуемся, глядя на вас! 👏👏👏", "Зачем столько на голове лахмотьев?", "Солома на голове", " Неудачное фото.У Алочки какие-то пятна на лице.Удалите это фото", - пишут в сети.
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