Гуморист Максим Галкін похвалився архівними кадрами зі своїми дітьми і показав уміння Гаррі керувати автомобілем

Діти гумориста Максима Галкіна і співачки Алла Пугачової захоплюють шанувальників зіркової пари з самого народження. Знаючи про слабкості фанатів, Максим Галкін у своєму Instagram показав архівні кадри, де зовсім маленький Гаррі вирішив з вітерцем прокатати Лізу на іграшковому автомобілі, пише Politeka.net.

На старому відео, яким похвалився Максим Галкін, видно, як зосереджено та з професіоналізмом Гаррі граючись керує автомобілем. Поруч з ним на крихітному пасажирському сидінні сидить ще маленька Ліза із задоволенням підіграє своєму братові, зображуючи справжню леді.

Спочатку Гаррі обіймає сестричку і міцно цілує її в пухкеньку щічку, після чого відволікається на управління. Але Ліза тут же нахилилася до брата і поцілувала його у відповідь.

Граючи, Гаррі пояснює, що його машина - велика, а потім дістає свій "багаж" - маленький рюкзачок і демонструє сестричці вміст, яка відразу ж проявляє інтерес.

Пізніше Маленький Гаррі пропонує:" А давай швидкість наберемо", після чого довго" копається "в машині і робить висновок -" Це не швидкість... Це така, повільна..."- і приречено махає рукою.

Після цього Гаррі запропонував малятку поїздити і на її машині, на що вона охоче погодилася, але у неї не виходило вибратися з салону. Турботливий брат, як справжній чоловік, запропонував їй свою допомогу і подав "своїй дамі" руку.

Максим Галкін написав, що відео було записано 4 роки тому.

Фанати гумориста прийшли в непідробний захват побачивши цих архівних кадрів і написали багато теплих слів про дітей Галкіна і Пугачової.

"Молодець Гаррі, допоміг Лізі", "Ваші копії і зовні, і поведінкою: завжди за ручку або в обнімку, допоможуть один одному, спасибі вам за приклад, які повинні бути батьки", "Діти, що ростуть в любові і турботі", "Вони якісь чарівні діти", "Гарік справжній чоловік, з дитинства! Ну а Ліза - леді!", "А очі то татові", "Дуже хороші діти, і людьми будуть хорошими", "Копія батьків", "Яке виховання! Браво!!!", "Розумнички!!! Допомагають один одному!",- зазначили фоловери в соцмережі.

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