Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как они с сыном и дочкой выполняют "мужские" домашние обязанности

Как передает Politeka, соответствующее видео Галкин опубликовал в своем аккаунте в соцсети.

Так, Галкин снял пятиминутное видео о том, как он ремонтирует порог в доме, и ему в этом охотно помогают их с Аллой Пугачевой дети.

При этом Галкин учит своего сына, как правильно держать инструменты, и что нужно делать. Мальчик с радостью помогает отцу, и у него это хорошо получается.

"Порог расшатался. Металлическая пластина, что закрывает стык меж паркетом комнаты и лестничной площадки. Я привлек Гарика, чтобы закрепить порог. Он был в восторге!" - написал Галкин под видео.

Фолловеры артиста похвалили его за правильное воспитание сына. Однако были и те, кто упрекнул Галкина за молчание по поводу вчерашних событий в России.

"Смотрела до конца, замечательное, правильное мужское воспитание", "Какой молодец! Помощник", "Хозяйственный муж кому-то достанется!", "Максим сам не чурается ремонтных работ и сына привлекает! Молодец, вот мужское воспитание!", "Может ты выскажешься о вчерашнем лучше?" - пишут в комментариях.

Напомним, что Лиза Галкина решила изменить прическу Пугачевой и довела брата.

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