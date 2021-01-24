Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина удивила актерскими способностями
Как передает Politeka.net, новые видео появилось на страничке Лизы в Instagram.
"Ну, актриса прирождённая. Согласны?", - поинтересовалась девочка в подписи к посту.
На опубликованных кадрам 7-летняя Лиза рассказала, о правила гигиены, которых должен придерживаться каждый.
"Надо всегда хорошо вытирать и мыть руки. Не взбрызнуть и все, а тщательно мыть", - рассказала девочка.
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"И никуда не выходить", - за кадром добавила Алла Борисовна.
Видео, как всегда, восхитило поклонников юной дочки Пугачевой и Галкина.
"Очень красивая милая девочка прелесть маленькая кокетка и актриса будущая", "Какое счастье для родителей такие детки", "Красивая талантливая вся в маму", "Лиза, скоро заменит Елену Малышеву", "Вот кто должен вести «Спокойной ночи...». Эта девочка может всё!", "Лизонька, ты прелесть девочка. Умничка", "Лапочка! Хочется бесконечно смотреть. Пусть у этих прелестных деток все будет хорошо!", - писали в комментариях под постом.
Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.
Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая"
Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.