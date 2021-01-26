Юморист Максим Галкин похвастался архивными кадрами со своими играющими детьми и показал умение Гарри управлять автомобилем

Дети юмориста Максима Галкина и певицы Алла Пугачевой восхищают поклонников звездной пары с самого рождения. Зная о слабостях фанатов, Максим Галкин в своем Instagram показал архивные кадры, где совсем маленький Гарри решил с ветерком прокатить Лизу на игрушечном автомобиле, пишет Politeka.net.

На старом видео, которым похвастался Максим Галкин, видно, как сосредоточенно и с завидным профессионализмом Гарри играя управляет автомобилем. Рядом с ним на крохотном пассажирском сидении сидит еще маленькая Лиза с удовольствием подыгрывает своему брату, изображая настоящую леди.

Сначала Гарри обнимает сестричку и крепко целует ее в пухленькую щечку, после чего отвлекается на управление. Но Лиза тут же наклонилась к брату и поцеловала его в ответ.

Играя, Гарри объясняет, что его машина - большая, а потом достает свой "багаж" - маленький рюкзачок и демонстрирует сестричке содержимое, которая сразу же проявляет интерес.

Позже Маленький Гарри предлагает: "А давай скорость наберем", после чего долго "копается" в машине и заключает - "Это не скорость... Это такая, медленная..."- и обреченно машет рукой.

После этого Гарри предложил малышке поездить и на ее машине, на что она охотно согласилась, но у нее не получалось выбраться из салона. Заботливый брат, как настоящий мужчина, предложил ей свою помощь и подал "своей даме" руку.

Максим Галкин написал, что видео было записано 4 года назад.

Фанаты юмориста пришли в неподдельный восторг при виде этих архивных кадров и написали много теплых слов о детях Галкина и Пугачевой.

"Молодец Гарри, помог Лизе", "Ваши копии и внешне, и поведением: всегда за ручку или в обнимку, помогут друг другу, спасибо вам за пример, какие должны быть родители", "Дети, растущие в любви и заботе", "Они какие-то волшебные дети", "Гарик настоящий мужчина, с детства! Ну а Лиза - леди!", "А глаза то папины", "Очень хорошие ребята, и людьми будут хорошими", "Копия родителей", "Какое воспитание! Браво!!!", "Умнички!!! Помогают друг другу!",- отметили фолловеры в соцсети.

Напомним, дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью рядом с сестрой Кристиной: "Лизочка вылитая..."

Как сообщала Politeka, Галкин похвастался "правильным" воспитанием сына Гарри: "Хозяйственный муж кому-то достанется"

Также Politeka писала, что дочь Галкина разоткровенничалась на камеру, Пугачева не сдержалась: "Никуда не выходить и..."