Юморист Максим Галкин похвастался архивными кадрами со своими играющими детьми и показал умение Гарри управлять автомобилем
Дети юмориста Максима Галкина и певицы Алла Пугачевой восхищают поклонников звездной пары с самого рождения. Зная о слабостях фанатов, Максим Галкин в своем Instagram показал архивные кадры, где совсем маленький Гарри решил с ветерком прокатить Лизу на игрушечном автомобиле, пишет Politeka.net.
На старом видео, которым похвастался Максим Галкин, видно, как сосредоточенно и с завидным профессионализмом Гарри играя управляет автомобилем. Рядом с ним на крохотном пассажирском сидении сидит еще маленькая Лиза с удовольствием подыгрывает своему брату, изображая настоящую леди.
Сначала Гарри обнимает сестричку и крепко целует ее в пухленькую щечку, после чего отвлекается на управление. Но Лиза тут же наклонилась к брату и поцеловала его в ответ.
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Играя, Гарри объясняет, что его машина - большая, а потом достает свой "багаж" - маленький рюкзачок и демонстрирует сестричке содержимое, которая сразу же проявляет интерес.
Позже Маленький Гарри предлагает: "А давай скорость наберем", после чего долго "копается" в машине и заключает - "Это не скорость... Это такая, медленная..."- и обреченно машет рукой.
После этого Гарри предложил малышке поездить и на ее машине, на что она охотно согласилась, но у нее не получалось выбраться из салона. Заботливый брат, как настоящий мужчина, предложил ей свою помощь и подал "своей даме" руку.
Максим Галкин написал, что видео было записано 4 года назад.
Фанаты юмориста пришли в неподдельный восторг при виде этих архивных кадров и написали много теплых слов о детях Галкина и Пугачевой.
"Молодец Гарри, помог Лизе", "Ваши копии и внешне, и поведением: всегда за ручку или в обнимку, помогут друг другу, спасибо вам за пример, какие должны быть родители", "Дети, растущие в любви и заботе", "Они какие-то волшебные дети", "Гарик настоящий мужчина, с детства! Ну а Лиза - леди!", "А глаза то папины", "Очень хорошие ребята, и людьми будут хорошими", "Копия родителей", "Какое воспитание! Браво!!!", "Умнички!!! Помогают друг другу!",- отметили фолловеры в соцсети.
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