Певица Алла Пугачева в своем "замке" превращается в отшельницу

Последний год выдался тяжелым для Примадонны, один за другим 71-летняя артистка теряет друзей. Более того, из-за эпидемии артистка стала реже выходить из дома, отказавшись от дальних поездок.

На днях стало известно о внезапной смерти ее стилиста Александра Шевчука. Последний работал со многими звездами, включая экс-супруга Аллы Борисовны Филиппа Киркорова, дочь Кристину Орбакайте, певиц Лайму Вайкуле, Ларису Долину и многих других.

54-летний Шевчук умер вследствие осложнений после аппендицита.

«На днях Александра госпитализировали, но слишком поздно прооперировали, начался перитонит, последствия которого оказались необратимыми, — рассказали в окружении Александра, пишет "СтарХит". — Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента, однако им это не удалось».

Первой в соцсети о гибели стилиста сообщила Вайкуле. Вместе с ней под постом выразила слова скорби и публика: "Вечная и светлая память тебе Саша 🙏"; "Очень талантливый. Я у него училась"; "Красивый... И талантливый, жаль..."

Кроме того, Пугачева, безутешная в своем горе, одной из первых сообщила в соцсети об уходе еще одного близкого человека. Речь о музыканте и авторе хита "Старое кафе" Александре Кальянове.

Алла Борисовна поделилась фото с церемонии прощания, на которой появилась во всем черном, включая шляпку. В сопровождении мужа Максима Галкина певица приехала к крематорию, где прощались с музыкантом.

«Я думаю, что Сашина жизнь удалась», - заявила она, стоя у гроба.

Но самой большой трагедией, скорее всего, дня нее стала смерть сатирика Михаила Жванецкого.

"Вот и все.🙏Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце.🌑#Жванецкий#гений умер", - Пугачева излила душу в Инстаграм.

Пост звезда сопроводила узнаваемым фото Михаила Михайловича.

Еще одна драма произошла в жизни Аллы Борисовны. Правда не смерть разлучила ее с близким человеком, а некий конфликт, покрытый тайной. Речь о Филиппе Киркорове. После развода артисты поддерживали теплые отношения, но полгода назад все изменилось. Летом Примадонна удалила экс-супруга из всех соцсетей и перестала посещать устраиваемын им праздники.

Напомним, Киркоров опозорился постом о протестах в РФ и Путине, не выдержала даже Пугачева: "Не зря отписалась..."

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