"Я так сентиментальна, что начинаю..."

Российская певица Алла Пугачева удивила появлением на иностранном телевидении

Кадры показал латвийский телеканал TV3.

Так, примадонна приняла участие в съемках программы на телевидении, посвященной 85-летию известного композитора Раймонда Паулса.

Алла Пугачева записала видеопоздравление в своем роскошном особняке и не смогла сдержать слез.

"Я так сентиментальна, что начинаю о нем говорить — и у меня слезы на глазах. Кому расскажешь, отчего слезы, подумают, что это старческие... Раймонд, ты уникальный, неповторимый человек, гениальный. Я так благодарна судьбе, что она связала нас с с тобой. Творчески и по-человечески... И остались эти дети, песни, которые все любят и мы друг другу очень помогли, это дорого стоит", - заявила примадонна, не сдерживая слез.

Пугачева также переживает, что не смогла из-за пандемии китайского вируса прилететь в Латвию и лично поздравить Паулса с 85-летием.

"Эта проклятая пандемия нас разлучает, но я жажду встречи.... Думаю, что мы встретимся, не выпьем конечно, уж сколько лет не пьем. От всего сердца тебя поздравляю. Женщина, которая пела. И, как говорят, неплохо", - подытожила российская примадонна.

Сам же 85-летний композитор Раймонд Палус едва сдерживал слезы, слушая поздравления коллеги по сцене.

Напомним, что Располневшая Пугачева ошарашила видом под ручку с экс-мужем Королевой

Как сообщала Politeka, Помолодевшая Пугачева щегольнула стройными ножками с подругами

Также Politeka писала, что 71-летняя Пугачева показала, как встречает Галкина дома в коротких шортиках