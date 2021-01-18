Российская певица Алла Пугачева удивила появлением на иностранном телевидении
Кадры показал латвийский телеканал TV3.
Так, примадонна приняла участие в съемках программы на телевидении, посвященной 85-летию известного композитора Раймонда Паулса.
Алла Пугачева записала видеопоздравление в своем роскошном особняке и не смогла сдержать слез.
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"Я так сентиментальна, что начинаю о нем говорить — и у меня слезы на глазах. Кому расскажешь, отчего слезы, подумают, что это старческие... Раймонд, ты уникальный, неповторимый человек, гениальный. Я так благодарна судьбе, что она связала нас с с тобой. Творчески и по-человечески... И остались эти дети, песни, которые все любят и мы друг другу очень помогли, это дорого стоит", - заявила примадонна, не сдерживая слез.
Пугачева также переживает, что не смогла из-за пандемии китайского вируса прилететь в Латвию и лично поздравить Паулса с 85-летием.
"Эта проклятая пандемия нас разлучает, но я жажду встречи.... Думаю, что мы встретимся, не выпьем конечно, уж сколько лет не пьем. От всего сердца тебя поздравляю. Женщина, которая пела. И, как говорят, неплохо", - подытожила российская примадонна.
Сам же 85-летний композитор Раймонд Палус едва сдерживал слезы, слушая поздравления коллеги по сцене.
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