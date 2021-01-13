71-летняя Алла Пугачева знает, как удивлять своих верных поклонников

Новое фото с примадонной появилось в Instagram-аккаунте, посвященном жизни российских звезд.

Так, стало известно, как именно Алла Пугачева отметила минувшее Рождество.

По информации СМИ, 71-летняя примадонна отметила праздник в кругу близких подруг и удивила поклонников своим внешним видом.

На опубликованном фото можно увидеть помолодевшую Аллу Пугачеву, которая в роскошной шубке выглядит как девочка, а дерзкий образ дополняет яркая сумочка и ее худенькие ноги.

"Свеженькая фото Аллы Борисовны. Примадонна отметила Рождество в компании близких подруг. Стройная. Похоже, в новогодние праздники Оливье и прочими вкусняшками не грешила, как мы", - говорится в подписи к опубликованному в Instagram снимку Аллы Пугачевой.

Публикация пришлась по душе фанатам и они завалили примадонну десятками лайков.

Ранее мы рассказывали, как Алла Пугачева похвасталась новой стрижкой.

Звездная семья пригласила в свой роскошный особняк бьюти-мастера, который навел порядок Гарри и Максиму Галкиным.

Позже выяснилось, что преобразились и Алла с Лизой. Наследница шоумена и примадонны похвасталась, что ей укоротили косички, а потом перед объективом покрутилась и 71-летняя Пугачева.

"И мне кончики подстригли, и мне", - заявила примадонна в кадре.

Напомним, ночные развлечения Аллы Пугачевой без детей и Галкина слили в сеть, Примадонну не узнать

Как сообщала Politeka, Пугачева полезла обниматься с Галкиным прямо за столом, чувства не угасают

Также Politeka писала, что Пугачева публично пристыдила Максима Галкина